Jandino Asporaat verheugt zich op tweede editie I LOVE URBAN

Cabaretier Jandino Asporaat staat binnenkort weer in Ahoy. De Rotterdammer gaat dat doen met zijn tweede editie van I LOVE URBAN, op zaterdag 24 november. "De laatste mensen gingen vorig jaar pas om half 8 's ochtends naar huis", blikt Asporaat meer dan tevreden terug.

"Tegenwoordig trappen de mensen elkaar de tent uit", aldus de Rotterdamse cabaretier en presentator, die niet kan wachten tot zijn show losbarst. "Maar de sfeer is bij ons gemoedelijk."

Maar Asporaat doet de show niet alleen. Zo komen ook artiesten als Broederliefde, Lil'Kleine en Dave Roelvink. "Maar het gaat vooral om dansen: elkaar ten dans vragen", legt de Rotterdammer uit. Asporaat zegt dat het evenement dit jaar wordt uitgebreid met een extra zaal die de bezoekers in Caribische sferen moet brengen.

'Dé stad van Nederland'

Asporaat heeft het erg druk, maar hij steekt al zijn energie in I LOVE URBAN. "Vorig jaar had ik het druk en deed ik van alles en nog wat. Ik sliep ongeveer twee uur per dag", vertelt de Rotterdammer, die de show per se in zijn stad wil organiseren. "Rotterdam is dé stad van Nederland. Ik snap niet waarom iedereen naar Amsterdam gaat."