Barendrechtse huizen bij Zuidpolder zakken, scheuren en kraken

Scheuren in de muren, verzakkingen en kraakgeluiden. De bewoners van de Ziedewijdsedijk in Barendrecht hebben er dagelijks mee te maken. De problemen begonnen bij de start van de herinrichting van de Zuidpolder tot natuur- en recreatiegebied met waterbufferfunctie. De bewoners kunnen dit dan ook niet los zien van elkaar.

Cor van Herk laat namens vijf bewoners aan de dijk de schade zien. De scheuren in de muren zijn diep, terrassen liggen scheef, stukken grond zijn in het water verdwenen en deuren openen en sluiten niet meer goed

“We maken nu rondom de Halloween grappen over onze spookhuizen, maar eigenlijk maken we ons grote zorgen over onze woningen. De schades worden erger en herstellen heeft geen zin als de oorzaak niet is aangepakt”, aldus van Herk.

Waterpeil

De gemeente Barendrecht heeft via hun verzekeraar onderzoek laten doen. De uitkomst is dat er geen verband is vastgesteld tussen de werkzaamheden aan de Zuidpolder en de problemen bij de huizen. De oorzaak wordt gezocht in het wisselende waterpeil en de beschoeiing die niet goed is bijgehouden. Omdat het Waterschap gaat over het waterpeil, zegt de gemeente dan ook geen rol te kunnen spelen.

Van Herk vindt dat een slappe reactie. “Vooraf was er al angst over verzakkingen, daarom is het plan ook een keer aangepast. Dus dat er nu opeens totaal geen verband is, dat geloven we niet. En eerst trokken de gemeente en het Waterschap gelijk op en nu wordt er naar elkaar gewezen. Bij zo’n waterbuffer horen toch wisselende waterstanden?”

Brief

De bewoners krijgen het advies om via hun eigen verzekeraar ook onderzoek te laten doen. Ze hebben een brief naar de burgemeester en wethouders gestuurd waarin ze vragen om steun. “We wonen hier allemaal al lang. Het zijn oude huizen, maar dit is echt van de laatste jaren. En de enige factor die hier veranderd is, dat is de Zuidpolder. Dit is echt slecht voor de naam van Barendrecht.”