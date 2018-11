Deel dit artikel:













Been in FC Rijnmond over lichtuitval bij Feyenoord: 'Ga ervan uit dat het toeval is'

In FC Rijnmond ontstond een discussie over de veelbesproken afgelasting van Feyenoord - VVV, door de uitval van de lichtmasten van De Kuip. Oud-trainer Mario Been gaat uit van een ongelukkige toevallige samenloop van omstandigheden, huisanalyticus Emile Schelvis sluit niet uit dat er opzet in het spel is.

"Het is allemaal wel heel toevallig," Stelt Schelvis. "Dit gebeurt nergens, maar net nu er acties zijn (spandoeken van voorstanders van behoud van De Kuip red.) en de club onder zware druk staat, gebeurt het bij Feyenoord. Wie dit dan doen? Voorstanders van Feyenoord City, lijkt me dan sowieso." "Ik ga er vanuit dat het toeval is," haakt oud-trainer Mario Been in. "Als er mensen zijn die dit bewust zouden doen, 40.000 mensen voor niets naar het stadion laten komen, dat zou ik heel erg vinden. Ik kan mij dat niet voorstellen." Bekijk hierboven heel de uitzending.