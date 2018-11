Rotterdamse talenten Summerville en Van Hoeven werken aan doorbraak

Sparta Onder 19 won afgelopen zaterdag met 3-1 van en bij Feyenoord Onder 19. RTV Rijnmond was erbij en volgde de 17-jarige Feyenoorder Crysencio Summerville en de 18-jarige Spartaan Brad van Hoeven.

Rechtsbuiten Summerville is volgens Feyenoord-trainer Dirk Kuyt één van de kandidaten om uiteindelijk in De Kuip te schitteren. "Hij is een geweldig talent. Hij heeft zich tot nu toe ontzettend ontwikkeld. Hij heeft een fantastische passeerbeweging en geen ruzie met de bal. Alleen, om de volgende stap te maken zijn er meer dingen nodig."

Volgens Sparta-trainer Paul Simonis is Van Hoeven een klassieke linksbuiten. "Hij heeft ongelofelijk veel gevoel in zijn voeten en een fantastische versnelling. Maar ook in verdedigend opzicht is bij zó dominant aanwezig. Iedereen ziet hem nu; hij valt op."

