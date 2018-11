Michael van Leeuwe beleeft eredivisiedroom met Sliedrecht Sport: 'Het is een speciale club'

De volleybalmannen van Sliedrecht Sport zijn het seizoen uitstekend begonnen. Koploper Lycurgus werd afgelopen zaterdag verslagen en daardoor staan de mannen van Paul van der Ven op een gedeeld derde plek in de eredivisie. En dat terwijl de volleyballers vorig jaar promoveerde.

Aanvoerder Michael van Leeuwe heeft daar volgens trainer Paul van der Ven een groot aandeel in. "Michael is een keiharde werker, een voorbeeld voor de rest van het team. Echt een aanvoerder. Niet een aanvoerder die uitgesproken gesprekken heeft in de kleedkamer, maar wel die met zijn acties laat zien hoe een aanvoerder hoort te zijn. Het is een man van de club en hoort hier bij het meubilair."

Van Leeuwe trainde in het verleden al mee met andere eredivisieclubs, maar ging uiteindelijk niet weg. "Maar ik werd een beetje verliefd op de club. Het is een speciale club, dit vind je echt nergens. Eerst speelde ik in het eerste en toen was mijn doel het eerste halen. En als ik in het eerste zit, dan wil ik in de eredivisie spelen met Sliedrecht."

