Robots handelen bagage af op Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport heeft een primeur. Het vliegveld doet sinds maandag mee aan een proef waarbij robots koffers van de band naar het vliegtuig brengen.

Désirée Breedveld, commercieel directeur van Rotterdam The Hague Airport, zegt dat door deze methode in kortere tijd meer bagage verwerkt kan worden. "De bagage kan nu zo vroeg mogelijk het vliegtuig in. Het draait om snelheid en gemak." Het gaat bij deze proef alleen om uitgaande bagage, dus de koffers die zijn ingecheckt.

Normaal worden koffers via transportbanden getransporteerd en met machines gesorteerd, vertelt Koen Evers van Vanderlande. Dit bedrijf is gespecialiseerd in transportsystemen en werkt samen met Rotterdam The Hague Airport aan deze proef. "Nu vinden 'autonome karren' zelfstandig hun weg. En ze transporteren en sorteren nu ook de koffers", zegt Evers.

Volgens Breedveld is dit geautomatiseerde systeem "altijd heel erg betrouwbaar". Het grondpersoneel gaat nu op een andere manier zijn werk doen. "Het werk wordt voor hen makkelijker."