Fatale schietpartij Katendrecht opnieuw in Opsporing Verzocht

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond opnieuw aandacht aan de fatale schietpartij in Rotterdam-Katendrecht. Op zondag 28 oktober kwam daar op de Rechthuislaan de 32-jarige Dairon Alberto om het leven. Hij werd onder vuur genomen met een automatisch vuurwapen. De politie is nog altijd op zoek naar de schutter.

Vorige week was in het programma al een foto te zien van de schutter en zijn handlanger, rijdend op een scooter. Opsporing Verzocht laat dinsdagavond bewegende beelden hiervan zien. Ook is er filmmateriaal van de schutter als hij met getrokken wapen op het slachtoffer afrent.

Engeltje op de schouders

De politie noemt het "een wonder" dat bij de schietpartij niet meer slachtoffers zijn gevallen, omdat de dader tientallen kogels afvuurde. Vier geparkeerde auto's werden geraakt. Ook vloog een kogel een café binnen. "Zo de gokkast in, waar een vrouw stond te spelen. Die vrouw heeft echt een engeltje op haar schouders gehad", zegt een woordvoerder.

De schutter wist op een scooter te ontkomen. Het voertuig werd twintig minuten later in brand gestoken op de Schulpweg in Rotterdam-Zuid.

Dairon Alberto, vader van een zoontje van acht jaar, is maandag begraven. De rouwstoet trok langs de plek op de Rechthuislaan waar hij overleed. De politie houdt er rekening mee dat de dood van Alberto een 'vergismoord' is.

