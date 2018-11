Deel dit artikel:













Hogere vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten Archieffoto

Raadsleden in kleine gemeenten krijgen een hogere vergoeding. Het gaat om ruim 2400 personen in gemeenten met minder dan 24 duizend inwoners. Door de verhoging stijgt de vergoeding naar maximaal 959 euro per maand. Tot nu toe kregen de raadsleden bedragen tussen de 251 en 618 euro.

Met een hogere vergoeding blijft het raadswerk in kleinere gemeenten aantrekkelijk, zegt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Ook krijgen gemeenten steeds meer taken en opgaven. "Goede raadsleden zijn om die reden extra belangrijk geworden.” ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf had de minister opgeroepen om stappen te zetten. Volgens haar stond de vergoeding van raadsleden in vooral kleine gemeenten niet in verhouding tot de taken die ze hebben. "Ze doen bijvoorbeeld belangrijk werk om in de gemeente goede zorg, woningen en ondersteuning bij armoede of werkloosheid te kunnen garanderen. Een passende vergoeding past daar bij.” De vergoeding is met terugwerkende kracht vanaf de installatie van de nieuwe gemeenteraden op 29 maart. Gemiddeld besteden raadsleden zo’n zestien uur per week aan hun raadswerk. De meesten hebben hiernaast betaald werk.