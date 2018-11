Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Veel belangstelling voor Cold Case Team in het theater Foto: Politie Eenheid Rotterdam

Een volle zaal in Theater aan de Schie in Schiedam bij een speciale avond van het Cold Case-Team Rotterdam. De politie gaf maandagavond op het toneel tekst en uitleg over hun werk bij onopgeloste moordzaken.

"We vertellen over de Kralingse Bos zaak uit 1993. Toen zijn er twee moorden gepleegd bij een homo-ontmoetingsplaats. Deze zaak laat goed zien wat voor stappen wij allemaal nemen", vertelt Rene Bergwerff de teamleider Cold Case Team Rotterdam. Op het toneel stonden geen acteurs, maar echte rechercheurs en forensisch onderzoekers. Bergwerff: "We willen de burgers een kijkje geven in ons werk. Bijvoorbeeld het belang van dna-onderzoek in onopgeloste zaken." Er waren ruim 500 bezoekers op de gratis avond afgekomen. De meesten gaven aan 'vooral nieuwsgierig te zijn' of 'erg van politieseries te houden.'