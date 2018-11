Machinist gewond na omvallen kraan bij oude ingang Erasmus MC

Deel dit artikel:













Bij de ingang van het oude Dijkzigt-ziekenhuis is rond 08:45 uur een grote kraan omgevallen. Daarbij is de kraanmachinist gewond geraakt. Hij zat in het voertuig dat op de grond staat.

De bouwkraan viel om toen deze een koelinstallatie van het dak wilde tillen. Dat is onderdeel van de ontmanteling van het pand, dat wordt gesloopt. Volgens getuigen is de kraan met zijn stempels, de uitschuifbare poten voor de balans, door de grond heengezakt en terecht gekomen in de ondergelegen fietsenkelder. Op die plek mogen geen voertuigen zwaarder dan 14 ton staan. Volgens de brandweer woog de kraan alleen al 96 ton. Het gebouw is flink beschadigd door het hydraulische deel van de kraan. Die was niet helemaal uitgeschoven. De kraan is zijwaarts in een laag deel van het gebouw gevallen. Er was niemand binnen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met het bergen van de omgevallen kraan.