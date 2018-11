Rotterdammers opgepakt voor handel in nep merkkleding

De kleding in de loods in Utrecht. Foto: Politie

Zes criminelen dachten binnenkort rijk te zijn, maar mogen zich nu verantwoorden bij de rechter: ze werden gepakt met nep merkkleding ter waarde van 200 duizend euro.

Twee van de verdachten komen uit Rotterdam, de andere vier uit Utrecht. De twee Rotterdammers zijn 40 en 23 jaar, de Utrechters zijn 21, 33, 50 en 53 jaar oud.

Bij Leidsche Rijn haalde de politie zaterdag een busje van de weg. In de bus bleek een grote partij kleding te liggen. De chauffeur van de bus, de 40-jarige Rotterdammer, kon geen pakbonnen, vervoersbewijzen of andere documenten laten zien.

Aangehouden

De agenten kregen de indruk dat het hier om een partij nep merkkleding ging. De bestuurder en zijn bijrijder, de 23-jarige man uit Rotterdam werden aangehouden. De bus en kleding zijn in beslag genomen. Een fraudedeskundige van de politie stelde vast dat het inderdaad geen echte merkkleding was.

Een dag later, op zondag, hield de politie bij een loods in Utrecht een 33-jarige man aan. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de handel in. In de loods lag veel kleding opgeslagen.

Auto, telefoons en contanten

De politie schat de waarde van de hele in beslag genomen partij op ongeveer 200 duizend euro. Los van de kleding zijn een auto, een paar telefoons en 4 duizend euro in beslag genomen.