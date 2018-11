Bakkers met een beperking maken bijzondere amandelstaaf op Katendrecht

Hoewel veel mensen zich in december verheugen op een lekkere banketstaaf, zijn ambachtelijke staven met echt amandelspijs volgens banketbakkers nog maar zeldzaam. De bakkerswerkplaats op Katendrecht doet daar wat aan en komt met de Kaapse Roomboter Amandel Staaf (KRAS).

In de speciale bakkerij werken mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Zij leren in de werkplaats alles wat er bij het bakkersambacht komt kijken.

Nepproduct

"De meeste bakkers zetten de hakken in het zand, omdat banketstaven vaak een beetje een nepproduct zijn", legt leider van de werkplaats Arian de Wit uit. "Dan wordt geen echt amandelspijs gebruikt, maar witte bonen en smaakstoffen."

De KRAS wordt gemaakt met echt amandelspijs. Daarnaast zit de amandelstaaf in een mooie verpakking, die je prima cadeau kan doen. Aan de binnenkant van de verpakking staan de werknemers van de bakkerij.

Niet weggestopt

Op die manier zie je als klant direct wie je steunt met je aankoop. Het geld gaat naar de vrijwilligersvergoeding van de bakkers.

Dat is niet de enige reden voor de foto op de verpakking, zegt Arian: "Mensen met een beperking worden zo niet weggestopt, ze maken deel uit van onze samenleving."

Goede zaken

Met de onderneming gaat het goed, vertelt Arian. "We hebben nu een bestelling gekregen die heel groot is, dat is positief." Hoe groot de bestelling precies is, weet hij niet uit zijn hoofd maar wel "zo groot dat we schrokken toen 'ie binnenkwam."

Dat het goed gaat met de bakkerij blijkt wel uit een samenwerking met het beroemde Ben & Jerry's. De werkplaats maakt koekjes die in het ijs worden verwerkt.

Op dit moment werken zo'n vijftien mensen in de bakkerswerkplaats, maar het varieert per dag hoeveel van hen aanwezig zijn. Tijdens de kerstperiode hebben ze het wat drukker, onder andere met de KRAS.