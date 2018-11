Rotterdammer meet zelf CO2 op zijn balkonnetje

Bewoner van Rotterdam-Schiebroek, Peter van der Maarel, heeft op zijn balkonnetje een CO2-meter geïnstalleerd. Hij wil hiermee meten hoeveel CO2 er daadwerkelijk in zijn eigen buurt is. Speciaal hiervoor heeft hij de Extech SD-800 aangeschaft: een apparaatje van 400 euro.

De metingen liggen bij zijn huis rond de 500 ppm (parts per million), zo’n 100 ppm boven het wereldgemiddelde.

Intereresse wekken

“Mijn metingen maken het CO2-probleem persoonlijker. Ik wil anderen enthousiast maken, hun interesse wekken. Zo denkt iemand misschien: toch maar die zonnepanelen nemen of toch maar een kleinere auto aanschaffen”, legt hij uit.

Daarnaast maakt hij zich ook zorgen om de toename van CO2 in de lucht. Ik meet nog niet zo lang, een weekje of vier, maar ik hoop over drie jaar wel wat minder te zien dan nu”, zegt Peter hoopvol.

Inzicht

DCMR, de milieudienst in Rijnmond, meet zelf geen CO2, omdat dit geen luchtvervuiling is, maar een broeikasgas. Daarbij gaat het vooral om de langere trends, waarbij het belangrijk is om zo min mogelijk beïnvloeding van de lokale situatie te hebben. Internationale meetinstallaties staan bijvoorbeeld op Hawaii of in Ierland.

Sef van den Elshout van de milieudienst Rijnmond vindt het mooi dat Peter nu zelf CO2 gaat meten. “De laatste jaren wordt de technologie wat goedkoper en daardoor is het beschikbaar geworden voor het gewone publiek. Er is een enorme interesse voor de luchtkwaliteit, in het klimaat, om zelf iets van je eigen omgeving te snappen. Zo’n meter geeft je inzicht in de gevolgen van je eigen gedrag. Peter geeft hiermee een heel mooi voorbeeld. Wij zijn er heel enthousiast over als mensen zelf proberen inzicht te krijgen in het milieu en hun eigen omgeving.”