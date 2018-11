Genootschap: maak monument van vuurtoren Maasvlakte

​De hoogste vuurtoren van Nederland wordt misschien gesloopt. Die 65 meter hoge vuurtoren staat op de grens van Maasvlakte I en II.

Het is de jongste vuurtoren van Nederland, maar door uitbreiding van de Maasvlakte is hij niet meer in gebruik. Het baken maakt wel deel uit van de geschiedenis van de haven. Daarom wil Het Cuypersgenootschap dat de gemeente Rotterdam de vuurtoren aanwijst als gemeentelijk monument.

Symbool nieuw Nederland

Volgens het genootschap staat de zwart-geel gestreepte vuurtoren symbool voor 2 duizend hectare nieuw Nederland dat daar tussen 2008 en 2012 is aangelegd. "Dat vertelt die vuurtoren ons. Het is een waardevol gedenkteken", zegt Lydia Lansink van het Cuypersgenootschap.

Ze wil ook graag in gesprek met de eigenaar van de vuurtoren, het havenbedrijf Rotterdam. Het Cuypersgenootschap is een landelijke club die waakt over Nederlands cultuurgoed. De vuurtoren werd in 1974 in gebruik genomen en verving het kustlicht Hoek van Holland.

Verkocht

Aan de voet van de toren zit een plaquette met het gedicht ‘Kustlicht Maasvlakte’ van Max Dendermonde. Op 12 november 2012 heeft Rijkswaterstaat de toren overtollig verklaard en is het verkocht aan het Havenbedrijf Rotterdam.