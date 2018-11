16-jarige Sanne maakt kunstproject tegen merkkleding op school

Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, allemaal moeten ze verdwijnen uit de klas. De 16-jarige Sanne Bakker uit Oud-Beijerland vindt het raar dat merkkleding zo belangrijk is op haar school.

De tiener roept honderden scholieren dinsdag op zonder merkkleding naar school te komen. Sanne stoort zich al een tijd aan de kleding: "Ik vind het raar. Want waarom zou je er alleen bij horen als je dure merkkleding draagt? Met dit project draaien we het om en hoor je er alleen bij als je géén merkkleding draagt.’’

Peperdure merken

Zelf heeft ze geen enkele jurk, broek of trui in de kast hangen waar een peperduur kledingmerk achter zit. Het enige dat opvalt in haar kast zijn schoenen van Adidas. "Gekregen van iemand die ze niet meer nodig had’’, zegt ze. "Zelf heb ik nooit zoiets gekocht.’’

Toen ze van haar docent de opdracht kreeg voor een kunstproject over ‘intermenselijke relaties’ besloot ze de proef op de som te nemen. "Ik ben benieuwd hoeveel mensen uiteindelijk zonder merkkleding naar school komen’’, zegt ze. "Wel heb ik al gehoord dat veel mensen het een leuk project vinden.’’

Geen kleding, wel schoenen

Dinsdag was ze al vroeg naar school. "Om te zien of er mensen hun merkkleding thuis hebben gelaten. Tot nu toe ziet het meisje veel mensen zonder merkkleding, maar wel met merkschoenen."

Sanne interviewt haar schoolgenoten waarom ze wel of niet meedoen met deze actie. "Uiteindelijk wil ik bereiken dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet, iedereen moet geaccepteerd worden zoals hij of zij is."