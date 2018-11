Meer geld vanuit Brussel voor bewaakte parkeerplaatsen vrachtwagenchauffeurs

Vrachtwagenchauffeurs in de Europese Unie krijgen meer bewaakte parkeerplekken waar ze overdag en 's nachts veilig kunnen parkeren. De extra bewaking moet het roven van lading tegengaan, maar ook voorkomen dat migranten in de vrachtwagens klimmen.

Brussel gaat nu meer geld beschikbaar stellen voor dit soort bewaakte parkeerplaatsen. Zo'n 70 procent van ladingdiefstal gebeurt op onbeveiligde parkeerplaatsen.

In onze regio zijn al meerdere bewaakte parkeerplaatsen. Een Dordtse bedrijf is bezig om ruim 200 camera's te plaatsen in de Rotterdamse haven, met hetzelfde doel.

Vorige maand werd op een parkeerplaats langs de A16 een groep migranten uit een gekoelde vrachtwagen uit Hoek van Holland gehaald.