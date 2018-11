Lindhout fluit Heracles - Feyenoord

Allard Lindhout is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Heracles Almelo en Feyenoord. Hij zal worden geassisteerd door de heren Brondijk en Jansen. Het duel in Almelo begint zondag om 16:45 uur.

Excelsior krijgt in de thuiswedstrijd tegen Ajax te maken met arbiter Bas Nijhuis. Die wedstrijd staat eveneens op zondag gepland, maar in het Van Donge & De Roo Stadion wordt al om 14:30 afgetrapt.

Ook maakte de voetbalbond de aanstellingen in de Keuken Kampioen Divisie bekend. Edgar Bijl krijgt de leiding over Sparta-Jong Utrecht en Christiaan Bax fluit Go Ahead Eagles - FC Dordrecht.