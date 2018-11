‘Duurdere en langere verbouwing nodig voor toekomst Boijmans’

Een sluiting van zeven jaar en een bedrag van 223,5 miljoen euro: dat gaat er gepaard met de nieuwste plannen voor de verbouwing van museum Boijmans van Beuningen. Ondanks het hogere bedrag én de langere verbouwing, is de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur voorstander van dit ambitieuze plan.

Rento Zoutman, directeur van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur: “Als je wil aansluiten bij het publiek en de beleving van het publiek, en rekening wil houden met wat Rotterdam en dit museum nodig heeft, dan moet je het gebouw veranderen. Dat gaat verder dan een gebouw alleen technisch in orde maken.”

Toekomstbestendig

Hij heeft begrip voor de bezwaren en dat andere instellingen vrezen voor minder geld. “Het kost natuurlijk heel veel geld. Maar als je deze discussie voert vanuit de stelling dat je niet wil investeren in zo’n iconisch gebouw in de stad met een heel kostbare selectie omdat dit ten koste zou gaan van anderen, is dat geen goed startpunt van een gesprek. Je moet naar het plan kijken. Met deze ambitieuze variant komt de stad echt verder.”

Het gaat om de toekomstbestendigheid, benadrukt Zoutman. “Dit schat ik in de categorie Maastunnel en het nieuwe Feyenoord-stadion, daar zijn ook heel veel discussies over. We moeten met dit museum de komende vijftig of zestig jaar vooruit.”

Investeringen

De verwachting is dat er uiteindelijk meer publiek naar het gerenoveerde museum zal komen. De plannen zijn nog niet helemaal rond, de gemeenteraad moet er nog over beslissen . Dat gebeurt naar verwachting voor het einde van dit jaar. Op 16 november is er ook een publiek debat over in Arminius.

Zoutman heeft goede hoop dat het gaat lukken, ook qua financiën. “Rotterdam kent heel veel particuliere fondsen. Wij schatten op basis van ervaringen elders in dat er zo’n veertig miljoen euro aan particulier investeringsgeld opgehaald zou moeten kunnen worden.”

Zeven jaar dicht

Het museum gaat begin volgend jaar tijdelijk dicht en sluit in juni volledig tot in ieder geval begin 2026. Zoutman vindt het wel spijtig dat de verbouwing met dit plan zeven jaar gaat duren. “We zouden graag zien dat het korter is. Maar vergelijk het met andere musea: het Rijksmuseum duurde tien jaar. Het is realistisch, er moet aanbesteed worden, aannemers gezocht, een architect. Je kunt het beter goed doen en wat langer dan te kort en snel.”

Het museum gaat tijdens de verbouwing wel exposeren in verschillende andere musea in de regio en het opent een expositieruimte op het Zuidplein in het oude V&D-gebouw. “Ik denk dat het heel goed is om te experimenteren met het bereiken van nieuw publiek. Rotterdam-Zuid is een heel groot gebied waar niet zoveel culturele voorzieningen zijn. Dit zou een goede aanwinst kunnen zijn. Boijmans moet deze transitiefase gebruiken om het museum uiteindelijk nog beter te maken.”