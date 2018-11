'Werken met asbesthoudend Eurogrit was met beperkt risico'

Mensen die hebben gewerkt met asbesthoudend straalgrit, hebben kleine gezondheidsrisico's gelopen. Ook omwonenden hebben beperkt gevaar gelopen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het RIVM in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

De hoeveelheid asbest in het product was dusdanig klein en de periode dat ermee werd gewerkt (maximaal drie maanden) was van een zo korte duur, dat de gevolgen voor de mensen beperkt zijn gebleven. ''Het risico was niet groter dan maatschappelijk aanvaard'', schrijft staatssecretaris Tamara van Ark aan de Tweede Kamer.

Het grit werd gebruikt om onder meer verf van metalen constructies te stralen. Dat gebeurde op tal van plaatsen in de regio, onder meer bij straalwerkzaamheden van de Willemsbrug en werk op het terrein van Shell Pernis. Ook bij Vopak, Odfjell, APM Terminals en Boskalis werd met product gewerkt.

In het onderzoek werd uitgegaan van de allerslechtste scenario's. Daaruit blijkt dat mensen in sommige functies, zoals ketelboy of dieselwacht, een risico hebben gelopen dat overeenkomt met 4 extra gevallen van asbestgerelateerde kanker op 1 miljoen blootgestelde werknemers, meldt Van Ark.

Asbest dwarrelt in stofdeeltjes door de lucht en kan bij inademing kanker veroorzaken. Vaak openbaart de ziekte zich pas na twintig of dertig jaar.

Uit het onderzoek blijkt dat het asbesthoudende grit alleen zat in een lading die over drie maanden is uitgeleverd. Het bedrijf heeft verder onderzoek naar eerder leveringen gedaan. Daar bleek het niveau van het asbest lager te zijn.

Nadat in oktober 2017 duidelijk was geworden dat er asbest in het straalgrit zat, besloot producent Sibelco uit Papendrecht het product uit de handel te halen. Het product was geleverd aan 594 bedrijven. Eurogrit werd gemaakt van materiaal uit kolencentrales in Oekraïne.

Schadevergoeding

De rechter in Rotterdam oordeelde eerder dat Sibelco/Eurogrit twee bedrijven een schadevergoeding moet betalen. Brancheorganisatie OnderhoudNL zag in die uitspraak grond voor een massaclaim. Bedrijven zouden tussen de 200 tot 250 miljoen schade hebben opgelopen, omdat het werk moest worden stilgelegd. Ook moesten locaties waar was gemerkt het spul worden schoongemaakt.