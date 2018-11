Deel dit artikel:













​Noordtunnel richting Rotterdam weer open na vrachtwagenongeluk Foto: Rijkswaterstaat.

De Noordtunnel in de richting van Rotterdam is dinsdagmiddag rond 12:15 uur helemaal afgesloten vanwege een ongeluk met een vrachtwagen en vier personenauto's. Bij het ongeluk raakte één persoon gewond. Even voor 15:00 uur was de tunnel weer open voor verkeer.

Rijkswaterstaat adviseerde verkeer om te rijden via de A27 en de A59 richting Breda of Roosendaal. Waardoor het ongeluk precies werd veroorzaakt, is nog niet bekend.