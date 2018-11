Steen met dreigbrief door ruit wethouder

Onbekenden hebben vorige week geprobeerd om een steen door de ruit te gooien van de Capelse wethouder Ans Hartnagel. De steen was bedoeld voor haar ex, de Papendrechtse burgemeester Aart-Jan Moerkerke.

Moerkerke was vorige week te zien in het tv-programma Burgemeester Undercover. Hij ging in vermomming in gesprek met hangjongeren en motorclubleden. Om de steen zat een briefje met een verwijzing naar dat programma.

Hartnagel is erg geschrokken van de bedreigende poging tot vernieling. Ze woonde lang met Moerkerke samen, maar de twee zijn al jaren uit elkaar.

De steen ging niet door de ruit van Hartnagel, maar ketste terug en ging door de achterruit van haar auto. De wethouder heeft aangifte gedaan van bedreiging en de politie onderzoekt de zaak.