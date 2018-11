Edison publieksprijs voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft de Edison Klassiek Publieksprijs gewonnen. Een ruime meerderheid van het publiek stemde op hun album The Rotterdam Philharmonic Orchestra Collection.

De prijs wordt zondag uitgereikt in het NPO-programma Podium Witteman. De 21-jarige celliste Laura van der Heijden mag een Edison in ontvangst nemen voor haar debuutalbum Russian works for cello and piano. Het duo Nora Fischer & Marnix Dorrestein krijgt een prijs voor hun album Hush, in de categorie 'De ontdekking'.