Burgemeesters tekenen brief vóór behoud van benoeming

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en burgemeester Kolff van Dordrecht zijn twee van de 31 burgemeesters die een gezamenlijke brief aan de Eerste Kamer hebben ondertekend waarin zij pleiten voor het behouden van het benoemen van burgemeesters, in plaats van hen te laten kiezen door inwoners.

“Wij hechten in de uitoefening van ons ambt zeer aan onze onafhankelijke positie, boven de partijen en tussen onze inwoners. Wij willen er graag als burgervader of burgermoeder kunnen zijn voor al onze inwoners, bedrijven en instellingen. Ook vinden wij het van groot belang om samen met politie, Openbaar Ministerie en andere instanties te kunnen staan voor handhaving van veiligheid en openbare orde. Of we nu bedreigd worden of niet. En in een steeds meer gepolariseerd politiek krachtenveld hechten wij aan de verbindende en integriteitbevorderende rol die wij kunnen vervullen jegens onze gemeenteraden en colleges. Een rol waarbij wij bijdragen aan een situatie waarin gekozen politici hun werk goed kunnen doen”, zo schrijven de burgemeesters in hun brief .

Discussie vooraf

Zij zijn van mening dat het beleid alleen kan veranderen na een grondige, inhoudelijke discussie over het vak van burgemeester, in samenhang met de rol die de gemeenteraad en de wethouders vervullen. “Zonder die fundamentele discussie vooraf, wordt het lokaal en provinciaal bestuur onrecht aangedaan en overgeleverd aan de politieke waan van de dag.”

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Wethoudersvereniging hebben een gezamenlijke brief naar de Eerste Kamer gestuurd.

Tot nu toe is er volgens de burgemeesters en de diverse belangenverenigingen nog geen probleemanalyse of beschouwing op het gemeentelijk bestel gedaan en is er dus ook geen toekomstperspectief duidelijk.

Eerste Kamer

Het wetsvoorstel om de benoeming van burgemeesters en de commissaris van de Koning uit de Grondwet te schrappen wordt op 13 november besproken in de Eerste Kamer.