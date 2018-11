Sportschoolhouder voor de rechter om illegale anabolen

Vanuit zijn Mercedes busje leverde een 39-jarige sportschoolhouder uit Den Haag illegale anabolen aan sportscholen in onder andere Ridderkerk en Rotterdam. Tegen hem is een gevangenisstraf van 24 maanden geëist.

De leverancier ging professioneel te werk. Hij had een website voor bestellingen die gekoppeld was aan een bankrekening in Polen. In drie opslagboxen stond een gigantische voorraad anabolen en illegale medicijnen. De boxen huurde de man op naam van anderen.

In de gaten gehouden

Kleine bestellingen verstuurde hij gewoon via de post. Grotere bestellingen bracht de verdachte rond in zijn busje. De politie hield de man na meerdere meldingen in de gaten. Hij werd gevolgd door een observatieteam en zijn telefoon werd getapt. Zijn busje was voorzien van volgapparatuur.De officier van justitie noemde de praktijken maandag tijdens de rechtszitting een ‘clandestiene apotheek’ en een ‘illegale groothandel’. Bij telling bleek dat de man 290 duizend pillen had. Het gaat vooral om verboden anabolen, maar ook om gewone geneesmiddelen die je zonder vergunning niet mag verhandelen. Daar kwamen ook nog kilo’s harddrugs bij.

Bij zijn aanhouding had hij meer dan 10 duizend euro aan contanten bij zich. Ook wees de officier van justitie erop dat hij in het verleden al eens voor een soortgelijk feit veroordeeld is.

Impotentie

Het gebruik van de anabolen is niet zonder risico's. Hartklachten, leverstoornissen, impotentie, onvruchtbaarheid, depressiviteit, prikkelbaarheid en haaruitval liggen op de loer. De officier van justitie gaf tijdens de strafzitting een paginalang overzicht van de mogelijke gezondheidsklachten die samenhangen met het langdurig gebruik van anabolen.

De man verklaarde tot zijn daad te zijn gekomen doordat zijn sportschool in Rijswijk minder liep.

Meerdere verdachten

De man is niet de enige verdachte in dit onderzoek. Voor een 30-jarige Hagenaar vroeg de officier maandag een straf van negen maanden cel (waarvan drie maanden voorwaardelijk). Twee andere mede-verdachten moeten later nog voor de rechter moeten verschijnen.