File op A20 door brandende afvalcontainer De rookpluim hangt over beide weghelften. Foto: Rijkswaterstaat.

Een rookgordijn hangt dinsdagmiddag over de A20 bij Rotterdam door een container met afval die in brand staat. Rond 16:00 uur is de weg weer vrijgegeven en is de vrachtwagen van de weg gehaald.

De losgekoppelde container stond vlakbij de afrit richting Rotterdam-Crooswijk en Kralingen op de A20. In beide richtingen stond er inmiddels file en er waren twee rijstroken afgesloten. De vertraging liep in de spitstijd op tot een half uur. Korte tijd na de brand kon de vrachtwagen van de weg worden gehaald en kon de brand nageblust worden op een terrein naast de snelweg. De ANWB adviseert automobilisten om te rijden via de zuidkant van Rotterdam. Hoe de brand is ontstaan, is onduidelijk.