Radio Rijnmond-presentator Dave van der Wal blind voor één uur

Presentator Dave van der Wal heeft een uitdaging van Team Eye Opener aangenomen. Deze dinsdagmiddag is hij een uur lang blind. Samen met Hilda Snippe, een van de mensen van het project Blind voor 1 Dag, gaat hij tussen 18:00 en 19:00 uur de stad in.

Team Eye Opener houdt een keer per jaar de landelijke 'Blind-voor-1-dag'-actie. De rest van het jaar worden af en toe anderen uitgedaagd om voor één uurtje blind te zijn. Normaal gesproken is dat voor ambtenaren en beleidsmedewerkers, maar ook de Rijnmondpresentator is deze keer uitgedaagd.

In het laatste uur van het programma Rijnmond Nu zal hij een speciale bril dragen, die zijn zicht beperkt. Zijn taak voor vandaag: zorgen dat Hilda samen met haar hond Kjeld terug komt bij Rotterdam Centraal.