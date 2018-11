Deel dit artikel:













Jong Feyenoord langs Fortuna Sittard Jong Feyenoord

Jong Feyenoord heeft dinsdagmiddag koploper Jong Fortuna Sittard in eigen huis verslagen. In Limburg won de ploeg van Peter van den Berg met 3-1. Jong Feyenoord kwam in de eerste helft nog op achterstand.



Marouan Azarkan, Jari Schuurman en Joel Zwarts wisten te scoren voor de Rotterdamse formatie. Trainer Giovanni van Bronckhorst van het eerste elftal heeft geen spelers uit zijn selectie afgestaan aan Jong Feyenoord. Dat maakte de zege op de koploper extra fraai. Normaal gesproken komen spelers als Dylan Vente, Calvin Verdonk, Mo El Hankouri, Wouter Burger, Orkun Kokcu en Sven van Beek in aanmerking om met Jong Feyenoord mee te spelen, maar al deze spelers trainden dinsdag gewoon op het trainingscomplex 1908.