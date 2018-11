Deel dit artikel:













Zieke eilandbewoner Hugo overladen met steunbetuigingen Hugo in het Aafje zorghotel

Hugo Schortinghuis, de kleine man van Tiengemeten heeft al zo’n tweehonderd kaarten ontvangen van mensen die hem een hart onder de riem willen steken. RTV Rijnmond zette in september een kaartenactie op voor de eilandbewoner, die verlamd raakte door een zenuwbeknelling. Hugo verblijft nog steeds in het Aafje zorghotel in Rotterdam.

"Het doet me heel goed alle kaarten en lieve teksten", vertelt hij als verslaggever Sanne Waldekker weer eens bij hem langs gaat. "Ik ben best wel depressief geweest de laatste tijd en dan is dit echt een opsteker." Hugo (68) is 1 meter 27 en bezit een oude smederij op Tiengemeten. Van de tien laatste bewoners woont hij het langst op het eiland. Hij had gehoopt dat een operatie hem weer op de been zou krijgen, maar de artsen hebben laten weten dat niet aan te durven. "Met mijn leeftijd ben ik voor iemand met dwerggroei al te oud voor zo'n operatie. Dus ik heb de boodschap gekregen dat het einde verhaal is." Daarmee vervliegt voor Schortinghuis ook de hoop om ooit nog terug te kunnen naar zijn woning op Tiengemeten. Het eiland ligt te afgelegen en de thuiszorg komt er niet. Hij zal dus een plek moeten vinden op het vasteland. "Dat was wel een hele klap natuurlijk, want het eiland is heel belangrijk voor me." Numansdorp Zodra Hugo weg kan uit het zorghotel hoopt hij te kunnen verhuizen naar woonzorgcomplex De Buitensluis in Numansdorp. "Dat is een half uurtje van Tiengemeten vandaan, dus dan zou ik er toch nog af en toe heen kunnen. Ik wil alle ontwikkelingen op het eiland natuurlijk wel blijven volgen."

