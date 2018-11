Warmste 6 november ooit!

Woensdag 6 november 2018 is de warmste novemberdag ooit gemeten. Op Rotterdam The Hague Airport werd het dinsdagmiddag ruim 19 graden.

Wat doe je op een dag als deze? Dat wisselt nogal. Waar de een ijsje eet of een terrasje pakt, struint de ander fanatiek over de kerstmarkt van een groot tuincentrum. "Ik dacht: ik doe mijn inkopen nu toch maar, want anders heb ik over twee weken misschien niks. Dan sla ik de paal mis."

Op het Schouwburgplein leidt de lente-achtige dag tot creatieve ideeën voor het einde van het jaar. "Ik denk dat het een kerst-palmboom moet gaan worden. Versierd met kokosnoten."