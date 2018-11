Ruzie over geluidswal Maassluis voorlopig gesust

In Maassluis liggen twee wijken langs de snelweg A20 al een tijd met elkaar in de clinch. Oorzaak: een geplande geluidswal. In de buurt van het Kastanjedal staan ze erom te springen, in de Doornenbuurt vinden ze het een gruwel.

De gemeente wil geen geld uittrekken voor extra geluidswerende maatregelen in de twee buurten. Ook Rijkswaterstaat komt niet in actie, omdat het geluid net onder de wettelijke norm valt. Toch is er overlast van het autoverkeer. Bewoners van de Kastanjedalbuurt strijden al decennia voor extra maatregelen en kwamen vorig jaar met een konijn uit de hoge hoed.

Gat in de lucht

Een aannemer die bezig is met de aanleg van een nieuwe wijk in Maassluis had veel grond afgegraven die hij gratis beschikbaar wil stellen voor een geluidswal. Het gaat om zo'n 25 duizend kuub grond.

Het dijklichaam moet zo'n 6 meter hoog worden. "De wethouder sprong een gat in de lucht toen hij van onze gratis oplossing hoorde", zegt Gijs van Eijsden, woordvoerder van het Kastanjedal.

Bewoners van de Doornenbuurt zijn bang dat de geluidswal schade zal veroorzaken aan hun huizen en balen dat het parkje tussen hun woningen en de A20 dan moet verdwijnen.

Een bijeenkomt begin oktober van de gemeente liep behoorlijk uit de hand. De buurten bleken lijnrecht tegenover elkaar te staan. Er werd over en weer met modder gesmeten waarbij volgens Van Eijsden ook op de man werd gespeeld. "Een nare tijd, ja", zegt hij.

Hand in hand

Dinsdag nodigde de gemeente beide partijen uit voor een overleg om uit de impasse te komen. Daarbij waren zowel wethouder Voskamp als wethouder Van der Wees aanwezig, én een ingehuurde mediator.

Na anderhalf uur praten bleek de grootste kou uit de lucht en verlieten de verschillende bewoners het stadhuis positief maar nog niet hand in hand. De komende zes maanden wordt verder gesproken over alternatieven voor de geluidswal langs de A20. Of wordt het toch een scherm, of een deel wal en een deel scherm?

Ondertussen zoeft het verkeer gewoon door.