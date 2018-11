Leefbaar wil snel verbetering Rotterdams meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Ondanks allerlei maatregelen lopen de wachtlijsten voor hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Rotterdam nog steeds op. Waar normaal binnen vijf dagen na een melding de behandeling moet beginnen, komt het nu bij Veilig Thuis nog vaak voor dat dat niet gebeurd. Rotterdam scoort daarmee slechter dan in de rest van het land.

Leefbaar Rotterdam vindt dat ontoelaatbaar, na alle maatregelen die al eerder zijn genomen. De partij eist nu actie van de wethouder.

Raadslid Tanya Hoogwerf: "Het is niet de eerste keer dat we deze alarmsignalen krijgen. Dit betekent concreet dat als er binnen die paar dagen geen hulp komt, dat iemand het ziekenhuis ingeslagen kan worden. Dat een kind zijn ouders vijf dagen langer ruzie ziet maken en daar levenslang schade van kan ondervinden."

Verantwoordelijk wethouder Judith Bokhove erkent dat het probleem al lang bestaat, maar benadrukt dat er een half jaar geleden afspraken zijn gemaakt voor verbetering. De nieuwe bestuurder zou dat goed oppakken.

Bokhove: "Er is een jaarplan gemaakt, er zijn verbeterafspraken gemaakt, er is extra personeel aangenomen, maar we zien nog niet dat er voldoende vooruitgang is."

Bij het meldpunt is er een enorme stijging van het aantal meldingen, staat een aantal vacatures nog steeds open en is er een hoogziekteverzuim. Volgens de wethouder wordt daaraan gewerkt.

Tanya Hoogwerf van Leefbaar hoopt op snelle maatregelen. Ze stelt voor dat alle behandelaars nog meer samen gaan werken. Iets dat nu te weinig gebeurt volgens Hoogwerf. "Van samenwerking is nu nog te weinig sprake. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen stukje in de keten. Dat is belachelijk. We moeten met zijn allen verantwoordelijk zijn voor een kind dat in problemen is."

Wethouder Judith Bokhove is het daar mee eens en zegt dat daaraan wordt gewerkt.