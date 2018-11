Wereldkampioen breakdancen geïnspireerd door Rotterdam-Zuid

"De sfeer hier komt in de buurt van waar breakdance ooit is ontstaan", vertelt breakdancer Menno van Gorp, lopend door zijn wijk Hillesluis. De 29-jarige Rotterdammer is tot twee keer toe gekozen tot de beste 'b-boy' ter wereld.

"Natuurlijk is dit niet de Bronx", lacht Menno. "Maar je voelt hier wel een bepaalde rauwheid. Dat is de voeding voor mijn dans."

Van Gorp groeide op in Tilburg, maar woont inmiddels al jaren op Zuid. In een klaslokaal van een oud-schoolgebouw aan de Hillevliet traint hij dagelijks minimaal drie uur.

Laboratorium

"We noemen het ook wel het geheime laboratorium", grapt Menno. "Niemand verwacht dat we deze ruimte gebruiken als trainingslocatie."

Maar waarom danst de beste breakdancer ter wereld niet in een dansstudio? "Voor mij geen ruimtes met spiegels", zegt Menno. "Breakdance is van de straat. En daar heb je ook geen spiegels."

De meest bijzondere prijs die Menno ooit heeft gewonnen is de Red Bull BC One in 2017. Het wereldkampioenschap, dat vorig jaar werd georganiseerd in Amsterdam. "Ik was toen net vader geworden. Ik danste niet alleen voor eigen succes, maar ook voor de toekomst van mijn dochtertje. De battle in de finale werd een van mijn mooiste overwinningen ooit."

Wereldbuurt

De afgelopen jaren reisde Menno over heel de wereld. Hij heeft inmiddels 66 landen bezocht. Zijn meest bijzondere reis was naar Jordanië. "Daar heb ik workshops gegeven aan kinderen in een vluchtelingenkamp", zegt Menno. "Het was bijzonder om te zien hoe ze door te dansen hun problemen even konden vergeten."

Lopend over de Beijerlandselaan is Menno trots op de verschillende culturen in de stad. "Ik zie overal dingen uit mijn reizen terug in deze wijk", vervolgt Menno. "Dit is een wereldbuurt."