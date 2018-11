Watersportvereniging in de clinch met omwonenden om vlaggenmasten

Twintig vlaggenmasten op het terrein van watersportvereniging Aegir in Hillegersberg zorgen al jaren voor spanningen in de buurt. De masten werden in 2014 neergezet om sponsoren van de watersportvereniging de gelegenheid te geven reclame te maken. Aegir verdient jaarlijks tienduizend euro aan de masten.

Buurtbewoners aan de Bergse Voorplas vinden dat de vlaggenmasten hun uitzicht verpesten en vroegen de gemeente om de vergunning voor de masten in te trekken. Toen het college van B&W dat weigerde, begonnen ze een rechtzaak.

De rechter oordeelde dat het bezwaar van de bewoners ongegrond was, waarop hoger beroep werd aangetekend. De uitspraak daarvan is woensdag 7 november.

Volgens Hans van Weel van Aegir is het allemaal nogal uit de hand gelopen. "We hebben om de tafel gezeten met de tegenstanders en afgesproken dat we de vlaggenmasten alleen tijdens evenementen zouden gebruiken. Toch zijn ze doorgegaan met procederen. Dat geeft een naar gevoel. Het allemaal negatieve energie."

Een buurvrouw kijkt er heel anders tegenaan. "Ik vind het niet mooi, Ik kijk graag naar het groen en nu heb ik uitzicht op lelijke dingen. Zij wonen hier niet en kijken niet de hele dag tegen die lelijke masten aan."

Een andere buurvrouw is ook niet blij met de masten maar legt zich erbij neer. "Ik vind de palen niet mooi, maar als het mag van de gemeente dan kan ik er mee leven".

Volgens een buurman had het allemaal niet zo ver hoeven komen. "Dit is nou typisch zoiets wat je misschien had kunnen oplossen door met de buurt en de vereniging bij elkaar te gaan zitten en elkaars standpunten aan te horen. Misschien had je dan wat compromissen kunnen sluiten."