Rotterdam opent eerste parkeerterrein voor elektrische auto's Op het terrein kunnen tien auto's staan

Aan de Veerhaven in Rotterdam is een parkeerterrein in gebruik genomen, speciaal voor het parkeren en opladen van elektrische auto's. Er kunnen tien auto's staan.

Vier van de tien parkeerplekken zijn alleen voor elektrische voertuigen. De andere zes plekken mogen ook door benzinewagens gebruikt worden. Mocht er meer ruimte nodig zijn om op te laden dan worden ze exclusief voor elektrische voertuigen. Wethouder Arno Bonte van duurzaamheid en energietransitie ziet veel voordelen. "Door laadvoorzieningen op één plek te combineren is de gebruiker minder tijd kwijt met het zoeken naar een laadpaal. De aanleg is bovendien efficiënter. We besparen in kosten en de straat hoeft minder vaak te worden opengebroken". Het gaat om een proef van een jaar. Het Scheepvaartkwartier is één van de gebieden in Rotterdam met de hoogste dichtheid aan elektrische voertuigen.