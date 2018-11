IFFR 2019 maakt eerste films bekend

De eerste 26 films op de 48ste editie van het International Film Festival Rotterdam (IFFR) zijn bekendgemaakt door de organisatie. Zoals de wereldpremière van de Nederlandse film Camino.

Het is een lange selfievideo van Martin de Vries, waarin hij zijn wandeltocht naar Santiago de Compostella vastlegt. Verder is er nieuw werk van Claire Denis, Jia Zhangke en Garin Nugroho.

Het programma is verdeeld in vier secties: Bright Future (met daarin de Tiger Competition en de Ammodo Tiger Short Competition), Voices, Deep Focus en Perspectives. Daarnaast zijn korte films sterk vertegenwoordigd in alle vier de secties.

Het festival vindt plaats van 23 januari tot en met 3 februari 2019. De afgelopen editie werd bezocht door 329 duizend bezoekers, een paar duizenden meer dan het jaar ervoor.