Dominic Schrijer wordt de nieuwe voorzitter van de binnenvaartvereniging Schuttevaer. Hij wordt eind volgende week officieel voorgedragen als nieuwe voorzitter. Leden moeten dan alleen nog instemmen met de benoeming.

Schrijer was de afgelopen zes jaar burgemeester van Zwijndrecht. De branchevereniging heeft het hoofdkantoor ook in die stad staan.

Als de benoeming een feit is legt Schrijer in februari zijn taken neer als burgemeester.