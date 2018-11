Bonden niet welkom op Rotterdamse terminal APM 2

Onderhandelaars van de vakbonden zijn niet welkom bij de Rotterdamse terminal van APM 2 om uitleg te geven over de cao-onderhandelingen. Dat zeggen vakbonden FNV en CNV.

Het weigeren van toegang tot het terrein is in strijd met de cao, zeggen de bonden. "Maar los daarvan: het past sowieso niet bij een volwassen manier van met elkaar omgaan", aldus de bonden in een verklaring.

Er wordt nu een locatie gezocht in de buurt van de terminal, waar de bonden en de leden bij kunnen praten. Ze willen donderdag en maandag bijeenkomsten houden.