Synode-wandelaar: 'Ik heb door hagel gelopen en in sneeuw geslapen'

Ruim drie weken geleden begon Marco van Schaardenburgh aan een wandeling vanuit Edinburgh naar Dordrecht. De Dordtse Synode viert dit jaar haar 400-jarige jubileum. 400 jaar geleden kwam de hele protestantse wereld naar Dordrecht, vanuit onder meer Schotland, Zwitserland en Denemarken.

Van Schaardenburgh wandelt met vijf anderen vier wandelingen vanuit Europa. Zelf begon hij in Schotland. Vandaar wandelde hij door Engeland naar Newcastle, reisde naar de Maasvlakte, woensdag is hij via Voorne-Putten naar Dordrecht.

Het wandelen heeft voor sommigen een spirituele lading, zelf geniet Van Schaardenburgh vooral van de rust en de ruimte. "Je ziet zo enorm veel, zeker als je wandelt. Er is geen beter manier om een land beter te leren kennen dan erdoor te wandelen. Het landschap trekt langzaam aan je voorbij", vertelt hij, lopend door Geervliet.

"Ieder plaatje is een Ravensburger-puzzel in Schotland, zo mooi is het", zegt hij. Het was niet altijd een gemakkelijke wandeling. "Ik heb door hagel gelopen en in sneeuw geslapen." Maar in Oostvoorne kon hij in de zon liggen.

Op www.alsikmaarindordt.com doen de wandelaars verslag van hun wandelingen, begin volgend jaar komt er een televisiedocumentaire.