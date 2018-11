Deel dit artikel:













Politie onderzoekt mogelijke brandstichting bij woonwagenkamp Spijkenisse Brand aan de Clara Visserstraat. Foto: MediaTV De ochtend na de brand bij het woonwagenkamp

De politie zet specialisten in om te onderzoeken of de brand in de caravan in Spijkenisse woensdagochtend vroeg is aangestoken. De recherche doet dat met een speciale brandhond, die vluchtige stoffen kan herkennen.

Bij de brand op een braakliggend veld bij het woonwagenkamp aan de Clara Visserstraat raakte de bewoner van de caravan gewond. Hij moest voor het inademen van rook naar het ziekenhuis. "Ik hoorde geluiden en de hond lag een beetje te mompelen in zijn slaap en toen ik mijn ogen opendeed zag ik een oranje gloed", zei een bewoonster van een tegenover gelegen huis op Radio Rijnmond. "Het was heel erg schrikken. Dus ik heb gelijk 112 gebeld en er waren al hulpdiensten onderweg." De gewonde bewoner maakt deel uit van een groep die op het braakliggend veld caravans heeft neergezet om de grond 'terug te krijgen' van de gemeente. De Sinti zeggen recht te hebben op de grond omdat hun voorouders er vroeger ook al met wagens stonden. Omdat het gaat om een protestactie, mogen de Sinti daar voorlopig blijven staan, bepaalde de rechter onlangs in een kort geding.

Lees ook: Reeks branden in Spijkenisse en Hoogvliet De brand in de Clara Visserstraat staat mogelijk in verband met andere branden in dezelfde nacht in Spijkenisse en Hoogvliet. Op in totaal zes andere plekken gingen zeven auto's en een scooter in vlammen op. De politie gaat in deze gevallen uit van brandstichting en is op zoek naar de dader of daders. De locaties van de reeks branden.