124e storing Botlekbrug, weg- en scheepvaartverkeer gestremd

De Botlekbrug was woensdag begin van de middag voor de 124e keer enige tijd in storing. Het vergrendelingsmechanisme van de brug werkte niet goed nadat de brug woensdag na een opening weer omlaag ging. Rond 12:30 uur was de storing weer verholpen.

Omdat de brug niet goed vergrendelde, kon verkeer er niet overheen. Ook schepen moesten wachten tot de storing weer verholpen was en de brug omhoog kon, meldde Rijkswaterstaat. Er zijn vaker storingen aan de nieuwe Botlekbrug. Het gaat niet altijd om technische storingen, het gebeurt ook dat auto's of vrachtwagens tegen een slagboom aanrijden.