Verdachte doodsteken Dordtenaar blijft vastzitten

Dodelijke steekpartij in Breda. Foto: Brigit Verhoeven

De man, die wordt verdacht van het doodsteken van een 23-jarige Dordtenaar afgelopen weekeinde in Breda, blijft twee weken langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris bepaald.

De 36-jarige man zou in de nacht van zaterdag op zondag de man uit Dordrecht hebben neergestoken na een avondje stappen in Breda. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen.

Later bleek dat de verdachte ook een andere Dordtenaar zou hebben geslagen. De verdachte is een bekende van de politie. Hij is al meerdere keren veroordeeld voor geweld.

De twee slachtoffers kenden elkaar niet. De politie onderzoekt of er toch een verband is tussen beide zaken.