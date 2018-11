Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











FIOD vindt 200.000 Britse ponden in truck in Hoek van Holland Foto: FIOD

De FIOD heeft op dinsdag in Hoek van Holland een 48-jarige chauffeur aangehouden. Die was met een vrachtwagen op weg naar Polen. Met hulp van speurhonden van de Douane is de vrachtauto doorzocht.

In de cabine was een contant geldbedrag van ruim 200.000 Britse ponden (ongeveer 230.000 euro) verstopt. Dat is vermoedelijk afkomstig uit criminele activiteiten. Uit onderzoek was al naar voren gekomen dat er vermoedelijk geld in de vrachtwagen zat.