Khalid Choukoud opnieuw van start in NN Marathon Rotterdam

Khalid Choukoud staat op zondag 7 april aan de start van de NN Marathon Rotterdam. Voor de 32-jarige atleet wordt het zijn zesde deelname aan de 42 kilometer en 195 meter in de Maasstad. Zijn PR liep Choukoud in 2014 (2.10.52).

De twee voorgaande edities zat het de Nederlandse topatleet niet mee. In 2017 moest hij de strijd staken door blaren en in 2018 haalde hij de finish niet door een ongelukkige val bij de start. In de komende editie wil Choukoud er alles aan doen om zijn beste prestatie van 2.10.52 aan te scherpen.



In oktober van dit jaar maakte de organisatie al bekend dat de 29-jarige Koen Naert komend voorjaar aan de start zal staan van de 39ste NN Marathon Rotterdam. De Belgische atleet uit Roeselaere is geen onbekende in Rotterdam. Hij liep in 2017 ook de marathon in de Maasstad in een snelle tijd van 2.10.16 en werd hiermee tiende overall.