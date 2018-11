Mogelijk Amerikaanse sancties tegen Boskalis en Van Oord

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra sluit niet uit dat bedrijven als Shell, Boskalis en Van Oord uit onze regio sancties opgelegd krijgen als ze verbonden blijven aan het project 'Nord Stream 2'.

Hoekstra zei dat in De Nieuws BV op NPO Radio 1. Als de sancties worden doorgezet, kan het voor de bedrijven lastig worden zaken te doen met de VS.

Het gaat om een gaspijpleiding die miljarden kubieke meters gas van Rusland naar Europa moet voeren. De Amerikanen zijn bang dat Rusland daarmee zijn invloed in Europa vergroot.

Overheidsbemoeienis

Het kabinet vind dat de kwestie geen zaak is voor overheidsbemoeienis, maar daar is Hoekstra het niet mee eens. "Volgens ons zitten er ook geopolitieke motieven achter dit project", zei hij.

"Dat heeft Duitsland recent ook toegegeven." Hij wil niet zeggen of de opstelling van het Nederlandse kabinet mogelijke sancties in de hand werken.

"Dat besluit wordt namelijk genomen in Washington, niet in Den Haag." Volgens Hoekstra moeten de bedrijven wel snel beslissen of ze verbonden willen blijven aan het project. "En wanneer zij dat doen, heeft dat sowieso gevolgen", zegt hij.

Verplichtingen

Van Oord en Boskalis volgen de ontwikkeling 'van dag tot dag' en zien geen aanleiding vooruit te lopen op eventuele consequenties van meewerken aan het project.

Shell zegt het belangrijk te vinden de verplichtingen in het project na te komen 'in volledige naleving van alle toepasselijke sancties en handelsregels'. De pijpleiding is al jaren in aanbouw en wordt mogelijk volgend jaar in gebruik genomen.