Milieuorganisaties: trek vergunningen in voor bouw kolencentrales Maasvlakte Kolencentrale

Milieuorganisaties gaan de regering verzoeken om de vergunningen in te trekken voor de bouw van de twee nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte. Aanleiding daarvoor is een uitspraak van het Hof van Justitie in Europa woensdag.

Het Nederlandse stikstofbeleid rond vergunningen voor boerenbedrijven in de buurt van natuurgebieden moet aan strikte voorwaarden voldoen. De gevolgen van het weiden van vee en het werken met meststoffen moeten bijvoorbeeld wetenschappelijk worden getoetst. Volgens het Hof voldoet het vergunningenbeleid van Nederland niet. Zo'n vierhonderd vergunningen voor veehouders, transportbedrijven en wegen zijn mogelijk ten onrechte afgegeven. Het hof heeft gekeken naar het vergunningenbeleid van Nederland, op verzoek van de Nederlandse Raad van State.