Drugsbende opgepakt in Vlaardingen en Schiedam

De politie heeft in Vlaardingen en Schiedam vijf mannen opgepakt voor drugshandel. Ook werden bij invallen geld, sieraden en drugs gevonden.

Om de overlast in de Vlaardingse wijk Vettenoordse Polder de kop in te drukken begon de politie een tijdje geleden een groot onderzoek. Afgelopen maandag leidde dat tot de aanhouding van een 25-jarige Vlaardinger en zijn koeriers uit Vlaardingen van 20 en 25 jaar.

Eén van hen werd in de wijk in kraag gevat net nadat hij een bestelling had afgeleverd. Ook zijn 39-jarige klant werd aangehouden. Een 19-jarige Schiedammer werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de drugshandel.

Bij invallen in twee woningen in Vlaardingen en Schiedam en in drie auto’s werden drugs, geld en sieraden gevonden. De arrestaties en invallen waren afgelopen maandag, zo maakte de politie woensdag bekend.