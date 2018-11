Deel dit artikel:













800 huishoudens in Goudswaard uur zonder stroom

Zo'n achthonderd huishoudens in de omgeving van Goudswaard in de Hoeksche Waard hebben woensdagmiddag een uur zonder stroom gezeten. De oorzaak was een kapotte kabel.

Monteurs van Stedin hebben de stroomvoorziening hersteld. Rond 16:10 uur waren alle problemen verholpen.