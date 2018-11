Mark Rutte geniet van Heilige Boontjes-koffie in Rotterdam

De Rotterdamse koffiemakers van Heilige Boontjes kregen woensdagmiddag een bijzondere gast op bezoek. Minister-president Mark Rutte kwam een kopje koffie drinken.

Op twee locaties van Heilige Boontjes in Rotterdam serveren jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt koffie. Sommigen van hen hebben in het verleden in de gevangenis gezeten.

Bij Heilige Boontjes leren ze niet alleen horecavaardigheden, maar krijgen ze als dat nodig is ook coaching bij bijvoorbeeld huisvesting of schuldproblemen. De minister-president praatte woensdagmiddag met de oprichters van Heilige Boontjes en een aantal medewerkers.

Rutte was enthousiast over het werk van Heilige Boontjes. "Wat hadden deze jongens en meisje anders gedaan? Op straat, misschien in de criminaliteit, en kijk nu eens, nu leveren ze een positieve bijdrage aan de maatschappij."

"Het is ongelofelijk mooi om te zien dat jongeren die door dingen die in het verleden gebeurd zijn heel moeilijk aan de slag komen, dat ze toch via dit bedrijf hier aan de slag komen. Of doordat ze hier ervaring hebben opgedaan ergens anders door kunnen groeien", zegt de minister-president. "Dat is voor de stad Rotterdam heel belangrijk."

Ook de koffie vond hij erg lekker. "Vooral het kopje dat ikzelf zette, al had ik daar heel veel hulp bij nodig", lachte de minister-president. "Vooral om dat hartje in de melk te krijgen.

Na zijn bezoek ging Rutte naar het Heer Bokel College en de stadsmariniers in Rotterdam. Rutte deed dit bezoek samen met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.