Van 'zooi' naar 'mooi': Rotterdam maakt stoelen van vuilniscontainers

De gemeente Rotterdam blaast oude afvalcontainers een nieuw leven in. Van de afgeschreven 'huisjes' op de ondergrondse vuilcontainers, die normaal gesproken op de schroothoop zouden belanden, zijn stoelen gemaakt. De eerste exemplaren zijn woensdag opgeleverd.

"Je kunt echt zien dat we van 'zooi' naar 'mooi' gaan", zegt Joost van Maaren, manager circulaire economie in Rotterdam. "Van troep kunnen mooie spullen gemaakt worden. Op deze manier laten we praktisch aan de Rotterdammers zien dat we de gekste dingen een nieuw leven kunnen schenken."

De stoelen lijken op het oog nog steeds op de bekende afvalcontainers. De complete stoel is gemaakt van oud materiaal, vertelt Xander Visser van Roteb. Hij is woensdagmiddag in de werkplaats bezig met het begeleiden van de bouw van de stoelen.

"De zitting wordt ook gemaakt van een deel van de container", legt hij uit. Daarnaast zijn oude overalls en uniformen van stadswachten en vuilnismannen gebruikt voor de bekleding.

"Hij zit best aardig", zegt Van Maaren over de stoel. "Als je wat langer blijft zitten is het niet heel comfortabel. Maar hij ruikt niet vies, dus daar is niets mis mee."

De tientallen afvalcontainerstoelen zijn niet te koop, maar worden gebruikt op verschillende kantoren van de gemeente Rotterdam. De eerste stoel is woensdag overhandigd aan wethouder Arno Bonte.