Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kleiwegkwartier pompt water uit de singel onder huizen tegen paalrot Kleiwegkwartier pompt water uit de singel onder huizen tegen paalrot Kleiwegkwartier pompt water uit de singel onder huizen tegen paalrot

Dankzij de vasthoudendheid en creativiteit van een aantal bewoners in Rotterdam-Hillegersberg start woensdag een proef die paalrot tegengaat. Via een drainage-buizenstelsel wordt water onder de huizen in het Kleiwegkwartier gepompt. Rotterdam én Waterschappen steunen het initiatief, want het innovatieve systeem kan een heleboel schadeherstelkosten schelen.

In de bloemenbuurt hebben veel huizen te maken met paalrot. Door het lage grondwaterpeil komen de palen droog te staan, die daardoor gaan rotten. Het kost miljoenen om de 800 woningen opnieuw te onderheien. Bewoners zijn met een oplossing gekomen die maar 3 ton kost. Met een speciale pomp en een drukpersleiding, pompen ze vanaf woensdag water vanuit de singel onder de huizen, zodat de palen weer onder water komen te staan. Bewonersinitiatief Grondwater op Peil ontdekte dat de nieuw aangelegde drainageriolen niet alleen water in de bodem bergen, maar ook water kunnen aanvoeren. Omdat het niet mogelijk was om de drukke Kleiweg open te breken, is de leiding nu met een computergestuurde boor onder de weg door gelegd. Bij testen bleek dat het waterpeil inderdaad steeg, zodat alle palen onder water komen te staan. Dat kunnen de bewoners zien op de app. Ze bekijken dagelijks de waterstand. Als deze proef in het Kleiwegkwartier slaagt, dan is er een mogelijk goedkope oplossing voor een groot probleem in Nederland. Hoewel de constructie niet één op één kan worden overgenomen, zo waarschuwt een van de bewoners: "De grond moet doordringbaar zijn èn er moet oppervlaktewater in de buurt zijn", aldus Rolien van der Laan van het bewonersinitiatief. Op het Eudokiaplein startte om 15:00 uur de campagne 'Duik in je fundering'. Daarin wordt aandacht gevraagd voor huizen op houten palen. Dat zijn er 120 duizend in Rotterdam.

Lees ook: Paalrotwerkzaamheden beginnen in Rotterdamse Kleiwegkwartier